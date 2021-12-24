Ентузіаст оновив поселення Вайтран.

The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла десять років тому, і її візуальна частина встигла постаріти. Розробники намагалися підтягувати графіку гри в перевиданнях і випустили пакет HD-текстур, але екшен-RPG від Bethesda все одно не витримує порівняння з сучасними проектами. Це міг би змінити ремастер на рушії Unreal Engine 5, що довів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Battlefront_Captures. Він продемонстрував, як виглядає одне з найзнаменитіших міст в грі на UE5.Читайте такожГравець показав, наскільки корисними бувають велетні в Skyrim

Йдеться про Вайтран — столицю однойменної області. На зображенні нижче поселення показано на дистанції, але це не заважає побачити поліпшену графіку і підвищену деталізацію. Місто розташоване посеред тундри, тому його оточує густа жовта рослинність. Варто також відзначити центральну будову Вайтрана, яка підноситься над іншими будівлями. На зображенні вона виглядає досить вражаюче.

Battlefront_Captures також реалізував засніжені гори вдалині і вкраплення кам'янистої місцевості. В цілому результат вийшов гідним, тому залишається тільки шкодувати, що Bethesda не планує оновлювати свою екшен-RPG із застосуванням сучасних технологій.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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