Ентузіаст спустився під Дерево Ерд.

Над усім світом Elden Ring, який називається Міжземелля, височить золотисте Дерево Ерд. Під час проходження користувачі відвідають локації поруч з ним. Однак, як з'ясував відвідувач форуму Reddit під псевдонімом vlad17design, цим не обов'язково обмежуватися. При належній вправності користувачі можуть спуститися під Дерево Ерд і виявити там кілька секретів.

У своєму ролику ентузіаст показав подорож в таємну локацію. Вона не до кінця опрацьована і окремі об'єкти позбавлені текстур. FromSoftware явно не розраховувала, що хтось зуміє сюди забратися. Але vlad17design придумав, як це зробити. Ентузіаст виконував комбо з Клинками Маленії в повітрі, завдяки чому долав великі дистанції і поступово спускався вниз.

Під Деревом Ерд vlad17design побачив Годфрі, першого повелителя Елдена. Він стоїть в застиглому вигляді і не нападає на гравця. Але якщо вбити боса перед походом в секретну локацію, то його тут вже не буде. Автор ролика також виявив чудовисько, схоже на Звіра Елдена, і арену для битви з фінальним ворогом.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Міжзем'я. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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