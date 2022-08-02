Маленія, Клинок Мікелли могла отримати більш смертоносні атаки.

Маленія, Клинок Мікелли — це найскладніший бос в Elden Ring. Деякі стримери витрачають сотні і навіть тисячі спроб на вбивство цієї "панянки". В відповідному голосуванні її також назвали найбільш важким головгадом. Однак нещодавно виявилося, що фінальна версія Маленії — це урізаний варіант ворога. На певному етапі розробки боса хотіли зробити набагато складнішим.

Це стало відомо завдяки ролику від автора YouTube-каналу kotn3l. Він видалив з консольної версії Elden Ring всі оновлення, включаючи патчі, які розробники випускали після технічного тестування. Завдяки таким маніпуляціям вдалося побачити Маленію "у всій красі".

У ранньому варіанті бос володів більшою кількістю атак на першій стадії. Багато з них складалися в тривалі і швидкі серії, на які дуже складно реагувати. А ще Маленія вміла блокувати частину ударів і швидко контратакувати після цього.

Зараз найсильнішим навиком ворога вважається водяна комбінація. Однак у фінальній версії гри розробники послабили здатність, як і всього боса в цілому. Раніше вміння вбивало користувачів набагато швидше.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Міжзем'я. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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