Знадобилася лише пачка модифікацій і трохи фантазії.

Один з найвідоміших багів в The Elder Scrolls V: Skyrim пов'язаний з велетнями. Коли гіганти завдають смертельного удару, то нерідко відправляють гравця прямо в небеса. Цей збій у фізичній моделі вже став візиткою екшен-RPG від Bethesda, але гинути таким способом не завжди приємно. Після чергового польоту вгору нерідко виникає бажання помститися велетням. Напевно, схожі емоції відчув і відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Kadraeus. Він знайшов винахідливий спосіб, як відплатити гігантам тією ж монетою.

Читайте такожНайпопулярніший алкогольний напій із Skyrim відтворили в реальному життіЕнтузіаст опублікував ролик з битвою проти велетня в Skyrim. У бою гравець застосував дубину гігантів, тільки в кілька разів збільшену. Перші секунди Kadraeus кружляв біля ворога, а потім зайняв зручну позицію і завдав удару. Атака виявилася настільки потужною, що велетень відправився прямо в небеса. Таким способом користувач зумів помститися за колишні образи.

Правда, без модифікацій у Kadraeus нічого б не вийшло. Всього він встановив більше п'ятисот фанатських творінь, але не всі з них потрібні для помсти гігантам. Більшість модів просто покращує графіку, анімації, бойову систему та інші аспекти гри.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

Вас також можуть зацікавити новини: