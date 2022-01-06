Його вже можна купити, правда, не в Україні.

Через десять років після виходу The Elder Scrolls V: Skyrim продовжує користуватися величезною популярністю. Гра отримує нові перевидання, а фанати і далі знаходять в ній секрети і цікаві деталі. Навіть знамениті сторонні компанії використовують екшен-RPG Bethesda Game Studios, щоб привернути до себе додаткову увагу. Нещодавно так вчинив виробник алкоголю Jim & Tonic. Компанія відтворила в реальності найпопулярніший міцний напій із Skyrim.

Читайте такожГравець в Skyrim показав таємничу корову, яка від удару перетворюється на статуюЯк передає The Gamer, йдеться про скуму, яку люблять усі каджити. У всесвіті The Elder Scrolls вона виробляється в Ельсвейрі з місячного цукру і має наркотичні властивості. Якщо випити напій в Skyrim, то персонаж відновить 25 одиниць запасу сил. Скума викликає залежність у представників усіх рас, крім каджитів. Ось чому вона заборонена на території більшості провінцій Тамріеля, в тому числі в Скайрімі.

Jim & Tonic, звичайно ж, не могла використати оригінальний рецепт, адже місячний цукор — це вигаданий продукт. Компанія вирішила пофантазувати і перетворила скуму в абсент, який містить 69% алкоголю. Придбати його можна у Великобританії за ціною 69 фунтів.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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