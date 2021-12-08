Ентузіасти продовжують дивувати аудиторію незвичайними рекордами.

До спідранерів відносяться користувачі, які прагнуть якомога швидше пройти конкретну гру. Найчастіше для цього застосовуються баги і технічні особливості проекту. Ентузіасти витрачають сотні годин у спробах встановити рекорд швидкісного забігу. Вони напам'ять вивчають механіки гри, потрібні дії при проходженні, тактики бою і розташування об'єктів у віртуальному світі. Завдяки цьому окремі спідраннери можуть дійти до фіналу улюбленого проекту наосліп, причому в буквальному сенсі. Нещодавно таким досягненням відзначився автор YouTube-каналу Bubzia. Він здолав тривимірний платформер Mario 64 менш ніж за дві години.

Варто відзначити, що спідраннер вже довгий час практикує забіги наосліп. Йому вдається поступово вдосконалюватися в цій непростій справі. Останнє проходження Mario 64 з закритими очима зайняло у Bubzia 1 годину 44 хвилини і 28 секунд. Це на п'ять з половиною хвилин краще, ніж результат попередньої спроби. Правда, спідранер міг заощадити ще трохи часу, проте він загубився в просторі після фінальної битви. Bubzia не міг знайти останню зірку і навіть почав панікувати, але в результаті ентузіаст все-таки відшукав її.

Що ще варто знати про забіг спідранера

Користувач орієнтувався виключно на звуки. Так він розумів, коли стикався зі стіною або будь-якою іншою перешкодою.

Bubzia виступає в категорії спідранів Mario 64, де потрібно пройти гру і зібрати 70 зірок. Світовий рекорд у цій дисципліні належить користувачеві під псевдонімом Weegee з результатом 48 хвилин і 58 секунд. Однак не варто забувати, що Bubzia здійснює швидкісні забіги наосліп.

Автор: Назар Степорук