Відсилання стосується давнього суперництва між Sega і Nintendo.

Іноді розробники настільки добре ховають секрети в своїх іграх, що їх знаходять тільки через багато років. Днями стався один з таких випадків. Користувач Twitter під псевдонімом yoshinokentarou виявив у старому проекті для консолі Sega Saturn відсилання до Маріо.

Гра, яку досліджував ентузіаст, називається Astal. Це двомірний екшен з елементами платформера, де потрібно битися з противниками і долати різні перешкоди. Проект вийшов в 1995 році в якості ексклюзиву приставки Sega Saturn. Як повідомив yoshinokentarou, ігровий файл 0xFE90 APT.BIN містить секретне зображення Маріо. Однак на зображенні показаний не звичний усміхнений водопровідник, а його зла версія. За зовнішнім виглядом персонажа можна подумати, що він готується зробити якусь капость, а не врятувати принцесу з рук Боузера.

Чому Маріо зобразили саме таким

У минулому Sega і Nintendo були конкурентами на консольному ринку. Перша створила серію Sonic, як відповідь на франшизу Mario. Відтоді між героями почалася боротьба за аудиторію.

Компанії намагалися всіляко висміяти талісмана свого конкурента. Заховане зображення в Astal — це якраз один з таких підколів.

Коли Sega пішла з консольного ринку, протистояння між Соніком і Маріо закінчилося. Тепер персонажі разом з'являються в окремих проектах, наприклад, серії Olympic Games.

Автор: Назар Степорук