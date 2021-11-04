Іноді розробники настільки добре ховають секрети в своїх іграх, що їх знаходять тільки через багато років. Днями стався один з таких випадків. Користувач Twitter під псевдонімом yoshinokentarou виявив у старому проекті для консолі Sega Saturn відсилання до Маріо.
Гра, яку досліджував ентузіаст, називається Astal. Це двомірний екшен з елементами платформера, де потрібно битися з противниками і долати різні перешкоди. Проект вийшов в 1995 році в якості ексклюзиву приставки Sega Saturn. Як повідомив yoshinokentarou, ігровий файл 0xFE90 APT.BIN містить секретне зображення Маріо. Однак на зображенні показаний не звичний усміхнений водопровідник, а його зла версія. За зовнішнім виглядом персонажа можна подумати, що він готується зробити якусь капость, а не врятувати принцесу з рук Боузера.
Чому Маріо зобразили саме таким
- У минулому Sega і Nintendo були конкурентами на консольному ринку. Перша створила серію Sonic, як відповідь на франшизу Mario. Відтоді між героями почалася боротьба за аудиторію.
- Компанії намагалися всіляко висміяти талісмана свого конкурента. Заховане зображення в Astal — це якраз один з таких підколів.
- Коли Sega пішла з консольного ринку, протистояння між Соніком і Маріо закінчилося. Тепер персонажі разом з'являються в окремих проектах, наприклад, серії Olympic Games.