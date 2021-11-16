Не дарма "Темне братство" взяло замовлення на вбивство власниці дитячого будинку.

У місті Ріфтен з The Elder Scrolls V: Skyrim присутній Благородний сирітський притулок. Ним володіє Грелод Добра, яка, як з'ясовується при проходженні, знущалася над своїми вихованцями. Як саме вона це робила, розповів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом ape_swole.

Якщо в Skyrim проходити завдання "Темного братства", то вдасться побачитися з Авентусом Аретіно. Цей хлопець втік з притулку і розповів про злодіяння Грелод Доброї. Вона морила сиріт голодом, замикала їх у шафі і перешкоджала усиновленню або удочерінню. Авентус прийшов до "Темного Братства" і попросив його членів вбити власницю дитячого будинку. Усунути ціль доручають головному герою The Elder Scrolls V: Skyrim.

Однак нещодавно з'ясувалося, що Грелод навіть більш жахлива, ніж передбачалося. Жінка також приковувала сиріт кайданами до стіни і ставила біля них відро для випорожнень. Це підтверджує недавня знахідка ape_swole. Тепер у гравців з'явиться додаткова мотивація, щоб виконати завдання по усуненню Грелод.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, будувати власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

Автор: Назар Степорук