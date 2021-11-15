Така збірка сильно відрізняється від оригінальної екшен-RPG.

Автор YouTube-каналу Digital Dreams випустив новий ролик. Він вирішив оригінально відсвяткувати випуск ювілейного видання The Elder Scrolls V: Skyrim. Ентузіаст встановив для гри 1300 модифікацій і продемонстрував, наскільки сильно її можна поліпшити.

Раніше знамениту екшен-RPG від Bethesda Game Studios запускали в комплекті з 300 і навіть 500 модами. Однак Digital Dreams побив всі рекорди. У його ролику The Elder Scrolls V: Skyrim виглядає дійсно красиво. Завдяки фанатським творінням в гру вдалося додати текстури високої роздільної здатності, реалістичну рослинність, м'які тіні, поліпшені анімації і вражаючі візуальні ефекти. На відео є момент, де йде проливний дощ, а вітер колише траву. При перегляді цього відрізка створюється враження, що Skyrim перетворилася в сучасний блокбастер. Вона не виглядає як гра десятирічної давності.

Що ще покращив ентузіаст

Digital Dreams підвищив дальність промальовування. Завдяки цьому об'єкти на дистанції проглядаються набагато чіткіше.

Блогер змінив освітлення. Воно стало більш насиченим і одночасно приземленим, що підсилює атмосферу The Elder Scrolls V: Skyrim.

Моделі персонажів теж були оновлені. Модифікації підтягнули їх до сучасних стандартів.

Нагадаємо: The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла 11 листопада 2011 року на ПК, Xbox 360 і PS3. Пізніше вона з'явилася на всіх консолях двох наступних поколінь.

Автор: Назар Степорук