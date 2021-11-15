Автор YouTube-каналу Digital Dreams випустив новий ролик. Він вирішив оригінально відсвяткувати випуск ювілейного видання The Elder Scrolls V: Skyrim. Ентузіаст встановив для гри 1300 модифікацій і продемонстрував, наскільки сильно її можна поліпшити.
Раніше знамениту екшен-RPG від Bethesda Game Studios запускали в комплекті з 300 і навіть 500 модами. Однак Digital Dreams побив всі рекорди. У його ролику The Elder Scrolls V: Skyrim виглядає дійсно красиво. Завдяки фанатським творінням в гру вдалося додати текстури високої роздільної здатності, реалістичну рослинність, м'які тіні, поліпшені анімації і вражаючі візуальні ефекти. На відео є момент, де йде проливний дощ, а вітер колише траву. При перегляді цього відрізка створюється враження, що Skyrim перетворилася в сучасний блокбастер. Вона не виглядає як гра десятирічної давності.
Що ще покращив ентузіаст
- Digital Dreams підвищив дальність промальовування. Завдяки цьому об'єкти на дистанції проглядаються набагато чіткіше.
- Блогер змінив освітлення. Воно стало більш насиченим і одночасно приземленим, що підсилює атмосферу The Elder Scrolls V: Skyrim.
- Моделі персонажів теж були оновлені. Модифікації підтягнули їх до сучасних стандартів.
Нагадаємо: The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла 11 листопада 2011 року на ПК, Xbox 360 і PS3. Пізніше вона з'явилася на всіх консолях двох наступних поколінь.