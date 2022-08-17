Коли користувач відновив зламаний аккаунт, то виявив на ньому багато грошей.

В Grand Theft Auto Online є багато способів підкреслити свій фінансовий статус. Це можна зробити за допомогою нерухомості, бізнесу, автомобілів і навіть одягу. Однак на кожну покупку потрібні внутрішньоігрові долари, причому нерідко суми виходять значними. Багатьом користувачам доводиться витрачати тижні, щоб заробити бажану кількість коштів. А ось геймеру під псевдонімом MoistWave пощастило, адже його зробили мільярдером хакери.

Як повідомило видання PCGamesN, гравець довгий час не користувався своїм обліковим записом в GTA Online. Коли він вирішив повернутися, то виявив, що не може увійти на аккаунт. MoistWave звернувся в технічну підтримку Rockstar Games, де йому допомогли відновити доступ.

На обліковому записі користувача чекав приємний сюрприз у вигляді двох мільярдів фішок, які можна витратити в Diamond Casino and Resort. Виявляється, аккаунт MoistWave зламали хакери. Вони накопичили гроші за допомогою маніпуляцій з трафіком при P2P-з'єднанні, а потім обміняли долари на фішки. При цьому Rockstar чомусь не обнулила баланс облікового запису, що часто буває в таких випадках. В результаті MoistWave отримав величезну суму коштів і тепер зможе купити все, чого забажає.

Детальніше про Grand Theft Auto Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Цього літа тираж GTA V досяг майже 170 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийшли версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Вони допомогли підвищити результати продажів.

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