Шанс був один на мільйон.

Фанати Grand Theft Auto Online регулярно виконують божевільні трюки в улюбленій грі. Наприклад, місяць тому ентузіасти зробили комбінований фокус, який порушує закони фізики. А нещодавно черговим досягненням з цієї категорії відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Aggressive_Finding_7. Він зміг збити літак, будучи за кермом гоночного автомобіля.

Читайте такожКартелі вербують людей для перевезення наркотиків в GTA Online та інших відомих іграхТрюк можна побачити в ролику нижче. Користувач приїхав в аеропорт на своїй машині і почав швидко розганятися на злітній смузі. Потім Aggressive_Finding_7 пішов у занос, наїхав на перешкоду і перекинувся. У цей момент автомобіль продовжував рухатися догори дном завдяки інерції.

Через кілька секунд стався баг з фізикою, який підкинув машину гравця в повітря. Він підлетів вгору і зіткнувся з винищувачем. Це призвело до того, що у літака загорілося праве крило. Подальші дії пілота в ролику не показані, але, напевно, він був змушений здійснити аварійну посадку.

Детальніше про Grand Theft Auto Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Влітку минулого року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийдуть версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Реліз на новому поколінні консолей гарантовано допоможе підняти статистику продажів.

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