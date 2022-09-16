Розробники розповіли про геймплейні нововведення в MWII і нову карту в прийдешній королівській битві.

Видавництво Activision Blizzard і студія Infinity Ward розповіли основні подробиці про мультиплеєр в Call of Duty: Modern Warfare II і нову королівську битву Warzone 2.0. Вони також представили Warzone Mobile для пристроїв під управлінням iOS і Android.

Всі анонси і демонстрації відбулися в рамках заходу Call of Duty Next. Вагому частину трансляції Infinity Ward присвятила багатокористувацькому режиму Modern Warfare II. Його створювали під девізом: нічого не зіпсувати і додати важливі нововведення. Геймплей в мультиплеєрі повинен підійти різним типам гравців — як любителям штурмувати позиції, так і шанувальникам очікування ворога в засідці.

Важливим елементом битв стане вода, яка присутня на карті. Бійці можуть плавати і пірнати, використовуючи при цьому пістолет. Пересуватися водяними просторами дозволить відповідна техніка. Не менш важлива геймплейна зміна — можливість повиснути на краю будівлі і вести вогонь з другорядної зброї.

Окремо Infinity Ward розповіла про режими в Call of Duty: Modern Warfare II. Карти в боях 6 на 6 стануть більш прямолінійними і простими в порівнянні з MW 2019 року. Для любителів інтенсивних, веселих і напружених битв додали режим "Рейд". У ньому користувачі змагаються в командах з трьох осіб на невеликих локаціях.

Ще одна новинка — це формат бою "Порятунок ув'язненого". Одна команда повинна звільнити в'язня, а друга — доставити його в певне місце. У таких битвах з'являться тактичні елементи, наприклад, можливість піднімати пораненого товариша. А для любителів масштабних зіткнень реалізували режим "Вторгнення" з командами по 32 людини. Крім реальних користувачів на карті будуть присутні боти.

Кооперативні спецоперації і бої з видом від третьої особи повернуться в Call of Duty: Modern Warfare II. У перших реалізували асиметричний геймплей: один гравець діє на землі, а другий — в повітрі.

На цьому інформація про MWII не закінчується. Розробники на забули приділити увагу і гаджетам. Всього в мультиплеєрі шутера передбачено 13 польових поліпшень. Бійці зможуть використовувати пристрій для DDoS-атак на електроніку ворога, відволікаючу міну з гумовою лялькою солдата і датчик серцебиття. Останній має батарею, яку необхідно заряджати.

Подробиці Warzone 2.0 і Warzone Mobile

У новій версії королівської битви для ПК і консолей будуть ті ж геймплейні зміни, що і в Modern Warfare II. Це стосується води, можливості повиснути на уступі, гаджетів та іншого.

Карта в Warzone 2.0 називається Al Mazrah. Вона більша, ніж будь-яка з локацій в попередній версії королівської битви і створювалася з прицілом на поточне покоління консолей.

Частина змін торкнулася техніки. Користувачам знадобиться заправляти машини, а їх шини можна прострілювати і лагодити.

Механіку "скасування підкату" прибрали, тому що її сильно критикували фанати Warzone.

На карті Al Mazrah з'являться укріплення з ботами. Усередині можна знайти цінну здобич, але для цього доведеться зачистити територію.

ГУЛАГ повернеться в оновленому форматі. Бої будуть 2 на 2, але гравцям доведеться збирати здобич і протистояти якомусь Тюремникові. У чому полягає роль останнього, поки не розповіли.

Ближче до кінця матчу будуть з'являтися кілька сірих зон.

Warzone Mobile — це точна копія першої версії королівської битви, тільки для мобільних платформ.

Warzone 2.0 вийде 16 листопада. Разом з нею з'явиться режим DMZ в дусі Escape from Tarkov, а в MWII запуститься перший сезон.

Реліз Call of Duty: Modern Warfare II на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S відбудеться 28 жовтня 2022 року.

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