Для цього необхідно знайти цілу колекцію предметів і заклинань.

Elden Ring зібрала навколо себе дуже пристрасну спільноту гравців. Частина з них вже влаштовують для себе різноманітні незвичайні випробування. Наприклад, один з користувачів зумів перемогти Маленію, Клинок Мікелли голим персонажем першого рівня. А ось автор YouTube-каналу Your Average Gamer зайнявся ще більш амбітною ціллю. Він вирішив вбити фінального боса в Elden Ring одним ударом. І що найцікавіше, блогер виконав поставлене завдання.

Your Average Gamer зайнявся згаданою "місією" на восьмому проходженні, тобто в режимі "Нова гра +7". Він досконально вивчив Elden Ring і взявся за створення підходящої збірки.

Блогер використав наступні предмети і заклинання: Печатку з гравійного каменю, Щит медузи, Грибну корона, Смердючі горщики, Болюси, Кривавий Гвинт, Ікону Годфрі, Заклинання блискавки, Радість Родичів Гнилі, Гілку з червоним пір'ям і Молитвослов древніх драконів. Завдяки грамотному вибору екіпіровки і магії ентузіаст зумів завдати фінальному босові більше 30 тисяч шкоди за допомогою однієї атаки. За словами Your Average Gamer, його збірка додає в Elden Ring легкий режим.

У ролику нижче блогер довів, що аналогічним способом можна вбивати й інших босів. Одним ударом він відправив у нокаут Радана Бича Зірок, Малікета Чорного Клинка, Годфрі, першого повелителя Елдена і ще кількох главгадів. Скористатися "рецептом" Your Average Gamer вільний кожен гравець — потрібно лише дізнатися, де знаходяться перераховані вище предмети і заклинання, а потім добути їх.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Міжзем'я. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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