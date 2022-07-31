Умілець використовував парирування і бомби, що заморожують.

В Elden Ring реалізовано багато босів, які здатні з легкістю вбити гравця. Але над усіма ними височіє Маленія, Клинок Мікелли. Ця "панночка" може довести до відчаю навіть затятих фанатів проектів FromSoftware. Вона володіє величезним арсеналом атак, а на другій фазі відбиватися від боса стає ще складніше, ніж на першій. Але для окремих умільців Маленія — це лише спосіб влаштувати незвичайне випробування. Наприклад, пройти головгада голим персонажем першого рівня.

Таким досягненням відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом SynergyMygos. Він використав героя класу Мерзотник, який на старті володіє мінімальним прокачуванням і десятьма очками поліпшень в кожній характеристиці.

В якості спорядження ентузіаст використовував кийок, маленький круглий щит і бомби, що заморожують. Тактика SynergyMygos виявилася простою і повністю заснованою на правильному підборі часу. Гравець парирував атаки Маленії і наносив удари, коли бос ставав вразливим. Додаткові важкі випади ентузіаст здійснював, якщо з'являлося вікно для цього. А повітряні навички противника він переривав бомбами. За словами SynergyMygos, тренування забрали у нього багато часу, але в результаті поставленої цілі вдалося досягти.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Міжзем'я. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

Вас також можуть зацікавити новини: