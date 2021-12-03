У середині листопада Microsoft і 343 Industries випустили безкоштовний мультиплеер Halo Infinite. Гра відразу ж привернула увагу великої аудиторії — в перший день її максимальний онлайн в Steam досяг 270 тисяч чоловік. Користувачі продовжують активно розважатися в новому шутері і навіть ставлять рекорди. Один з них належить бійцеві під псевдонімом sakanayalugang. Він зумів вбити 23 противника пострілом зі снайперської гвинтівки.
Щоб встановити настільки вражаючий рекорд, ентузіасту довелося створити окремий матч і покликати товаришів. Користувачі присіли впритул один до одного і збудували колону. Таким способом всі вони опинилися на лінії вогню, а sakanayalugang залишалося тільки прицілитися і спустити курок. Тут цікавий не сам факт рекорду, а забійна сила снайперських гвинтівок. Виходить, що ця зброя в Halo Infinite здатна наскрізь пробити десятки спартанських обладунків. Правда, така міць компенсується складністю прицілювання.
Ймовірно, sakanayalugang зумів би усунути більше ворогів за один постріл, проте в грі дозволяється створювати матчі лише для 16 або 24 осіб. Можливо, в майбутньому з'явиться режим, який розрахований на 32 або 48 користувачів, і тоді рекорд вдасться побити.
Детальніше про мультиплеєр Halo Infinite
- У проекті реалізовано два основних режими. Гравці під час матчів можуть застосовувати різну зброю, гаджети і транспортні засоби для швидкого переміщення по картах.
- При створенні мультиплеєра 343 Industries орієнтувалася на попередні частини франшизи. Розробники прагнули реалізувати класичний геймплей, але додати до нього нововведення, щоб вийшла основа для подальшого розвитку.