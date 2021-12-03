Рекорд був встановлений в спеціально підготовлених умовах, але він все одно вражає.

У середині листопада Microsoft і 343 Industries випустили безкоштовний мультиплеер Halo Infinite. Гра відразу ж привернула увагу великої аудиторії — в перший день її максимальний онлайн в Steam досяг 270 тисяч чоловік. Користувачі продовжують активно розважатися в новому шутері і навіть ставлять рекорди. Один з них належить бійцеві під псевдонімом sakanayalugang. Він зумів вбити 23 противника пострілом зі снайперської гвинтівки.

Щоб встановити настільки вражаючий рекорд, ентузіасту довелося створити окремий матч і покликати товаришів. Користувачі присіли впритул один до одного і збудували колону. Таким способом всі вони опинилися на лінії вогню, а sakanayalugang залишалося тільки прицілитися і спустити курок. Тут цікавий не сам факт рекорду, а забійна сила снайперських гвинтівок. Виходить, що ця зброя в Halo Infinite здатна наскрізь пробити десятки спартанських обладунків. Правда, така міць компенсується складністю прицілювання.

Ймовірно, sakanayalugang зумів би усунути більше ворогів за один постріл, проте в грі дозволяється створювати матчі лише для 16 або 24 осіб. Можливо, в майбутньому з'явиться режим, який розрахований на 32 або 48 користувачів, і тоді рекорд вдасться побити.

Детальніше про мультиплеєр Halo Infinite

У проекті реалізовано два основних режими. Гравці під час матчів можуть застосовувати різну зброю, гаджети і транспортні засоби для швидкого переміщення по картах.

При створенні мультиплеєра 343 Industries орієнтувалася на попередні частини франшизи. Розробники прагнули реалізувати класичний геймплей, але додати до нього нововведення, щоб вийшла основа для подальшого розвитку.

Автор: Назар Степорук