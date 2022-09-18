Ентузіаст планує зробити на базі свого світу пригодницьку карту для битв.

Серед фанатів Minecraft є немало віртуозних творців. Вони регулярно створюють неймовірні споруди, які гідні місця в якомусь віртуальному музеї. Один з яскравих прикладів таких витворів — масштабне готичне місто з атмосферою і настроєм Bloodborne.

Цією роботою відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Parking_Price6980. Нещодавно він опублікував нові знімки і відео з демонстрацією свого творіння. Автор продовжує працювати над містом і планує перетворити його в пригодницьку карту для битв. Коли Parking_Price6980 закінчить, то викладе її у вільний доступ.

Ентузіаст витратив на це творіння більше 100 годин протягом останніх чотирьох місяців. І результат вже вражає своєю суворою і витриманою в одному стилі архітектурою, гігантськими будівлями і присутністю похмурої атмосфери. Особливо запам'ятовується собор з десятком шпилів і великим вітражем в центрі.

Parking_Price6980 також подбав про різноманітні деталі. Він створив багато сходів, переходів і вулиць, розставив ліхтарі і шипасті загородження, встановив фонтан. Окремі елементи автор дублював за допомогою модів, але це анітрохи не применшує його заслуги.

Minecraft-основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, Розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $ 2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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