Замок вийшов величезним і деталізованим.

Minecraft — це найкраще місце для втілення будівельних фантазій. У грі можна спорудити що завгодно, наприклад, затишне село в хмарах, де приємно розслаблятися. А ось відвідувач форуму Reddit під псевдонімом ducky_67 поставив перед собою більш амбітну ціль. Він вирішив відтворити в Minecraft точну копію Гоґвортса з "Гаррі Поттера".

Свій шлях ентузіаст почав шість років тому. За цей час його проект досяг вражаючих масштабів. Користувач зміг спорудити величезний замок, який в точності наслідує оригінал з екранізації "Гаррі Поттера".

В свіжому ролику ducky_67 облетів фортецю і показав безліч культових локацій. На кадрах можна помітити гостроверхі шпилі, чорні дахи веж, будиночок Геґріда, гарбузи поруч з ним, безліч свічок в їдальні та інше. Гоґвортс в Minecraft має й інші, менш помітні, але важливі для фанатів "Гаррі Поттера" деталі. Наприклад, всередині є окреме приміщення, де розташована бібліотека, а на вершині однієї з веж знаходиться кімната для сов.

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Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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