Після смерті ці хлопці лякають сильніше, ніж за життя.

Фанати The Elder Scrolls V: Skyrim ось уже десять років досліджують її ігровий світ буквально по міліметрах. Це дозволяє ентузіастам виявляти в екшен-RPG від Bethesda Game Studios все більше різних деталей і секретів. Одна з останніх знахідок належить відвідувачу форуму Reddit під псевдонімом NRKY18. Користувач з'ясував цікаву і одночасно моторошну деталь про аргоніан.

На просторах Тамріеля проживають представники десяти рас. Частина з них мають тіла антропоморфних ящерів з довгими хвостами. Це аргоніани, які, як з'ясував NRKY18, володіють однією особливістю. Гравець зіткнувся з померлим персонажем на ім'я Спостерігає-за-Корінням. Після загибелі його тіло не ворушилося, проте хвіст став винятком. Він як і раніше коливався в повітрі, як ніби аргоніанин залишився живим.Читайте такожГравець розповів, що провів у Skyrim тисячу годин, але навіть не пройшов основний сюжет

І хоча ця деталь лякає, вона в цілому відповідає реальності. У коментарях на Reddit один з користувачів зазначив, що в ящерів хвіст дійсно продовжує рухатися навіть після загибелі.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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Автор: Назар Степорук