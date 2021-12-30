Неосяжний світ The Elder Scrolls V: Skyrim продовжує радувати чудесами. Нещодавно в грі виявили корову, яка перетворюється на статую після удару кулаками.

Читайте такожГравець показав, як могла б виглядати поліпшена версія Skyrim на рушії Unreal Engine 5Феномен продемонстрував користувач форуму Reddit під псевдонімом jackrabbitdragon. Він відвідав одне з сіл, де знайшов пасовище з коровою. Гравець вдарив тварину кулаками, і та миттєво скам'яніла.

Є дві версії описаної події. Перша — в Skyrim виявили новий кумедний баг. Гра хоч і вийшла десять років тому, але в ній як і раніше знаходять всілякі помилки. Наприклад, не так давно один з гравців показав, як бджола переносила відро. Друга версія — jackrabbitdragon створив модифікацію для перетворення об'єктів в камінь після атаки кулаками. З урахуванням кількості модів для гри, зробити щось подібне цілком реально. На жаль, автор ролика не надав конкретної інформації про феномен, тому про його причини залишається тільки гадати.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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