Стільки років минуло, а в екшен-RPG від Bethesda як і раніше знаходять кумедні баги.

The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла десять років тому. З тих пір екшен-RPG від Bethesda Games Studios встигла отримати пачку перевидань і культовий статус. На релізі в грі було багато кумедних помилок, більшість з яких встигли усунути. Але іноді користувачі все ж знаходять нові забавні баги під час своїх подорожей по Скайріму. Один з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом MaxNiEf. Він з'ясував, що в Skyrim бджоли можуть переносити відра.

Користувач встиг зняти баг на відео, яке присутнє нижче. У ньому показано, як бджола літає з прикріпленим до її тіла відром. Помилка сталася в одному з поселень на території Скайріма. Бідна бджола спочатку намагалася залетіти на високий камінь, але їй це не вдалося. Потім вона приземлилася і зуміла позбутися відра.

Швидше за все, помилка сталася через збій в колізії, тобто в зіткненні об'єктів навколишнього світу. Бджола змогла підібрати відро, немов вона перетворилася на гравця, а ось викинути його вдалося тільки після удару об землю.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння з драконом Алдуїном. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, будувати власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

Автор: Назар Степорук