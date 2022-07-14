Користувачеві знадобилося одне заклинання і кілька ударів.

Каарстаг — один з найскладніших босів в The Elder Scrolls V: Skyrim. Він завдає пошкоджень своїм кийком, створює крижаних привидів і б'є магією холоду. Щоб викликати боса, необхідно пройти спеціальний квест, а потім ретельно підготуватися до битви. Однак для відвідувача форуму Reddit під псевдонімом MuhBoi117 Каарстаг — це лише дрібна перешкода на шляху. Гравець довів, що вбити боса можна всього за п'ять секунд.

Користувач опублікував відео свого бою з ворогом. Спочатку він поклав череп на вівтар і почав чекати призову. Перед появою Каарстагу MuhBoi117 застосував заклинання на посилення. Потім він підбіг впритул до боса і завдав шість послідовних ударів своїм одноручним мечем.

Цього вистачило, щоб опустити здоров'я противника до нуля. З огляду на легендарну складність, можна тільки уявити, наскільки сильно прокачаний персонаж MuhBoi117. Найімовірніше, у гравця високі показники атаки і шансу критичних пошкоджень, а також максимально покращено зброю з обладунками.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку тощо

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