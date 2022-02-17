На таке досягнення здатний тільки справжній фанат.

The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла десять років тому, але анітрохи не застаріла. У грі продовжують розважатися тисячі користувачів, а окремі фанати навіть ставлять вражаючі рекорди. Нещодавно своїм досягненням поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом i-am-not-fish. Він витратив 600 годин, щоб прокачати всі навички персонажа до максимуму.

Доказом рекорду ентузіаста служить ролик, який опублікований нижче. На відео показується дерево вмінь, де кожна гілка повністю освоєна. Користувач набрав у всіх дисциплінах 100 очок і досяг 252 рівня героя.

Прокачування в Skyrim реалізоване цікавим способом. Кожна з гілок підвищується, коли гравець виконує певні дії. Наприклад, щоб виросло володіння одноручним мечем, потрібно битися з використанням цього виду зброї. А раз i-am-not-fish прокачав всі дисципліни, значить — йому доводилося постійно міняти діяльність. Він повинен був довго створювати зілля, кувати і покращувати спорядження, використовувати заклинання різних шкіл магії і так далі.

Коротко про досягнення фанатів Skyrim

Гравець під ніком Mitten Squad закінчив сюжетну кампанію в проекті, застосовуючи лише факели в якості зброї і суп для лікування.

Ентузіаст Harlen_Sinclair прокачався до 241 рівня в стартовій локації Skyrim. Це сильно ускладнило подальше проходження.

Користувач Boom, LLC Robotater завершив проект, граючи на картоплі.

Фанат під псевдонімом TheFogFrog пройшов Skyrim за допомогою одних лише вудок.

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