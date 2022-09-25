Виявляється, корсари можуть розповісти багато цікавого, коли не намагаються вбити головного героя.

Досліджувати відкриті світи і знаходити різноманітні секрети — це улюблене заняття частини гравців. Вони вивчають великі віртуальні простори, розмовляють з персонажами, придивляються до деталей і експериментують. Серед шанувальників The Elder Scrolls V: Skyrim така каста користувачів теж присутня. За 11 років з моменту релізу екшен-RPG від Bethesda Game Studios вони дізналися чимало таємниць, наприклад, відшукали спосіб, як вбити персонажа солодким рулетом. А нещодавно було розкрито черговий секрет, на цей раз — пов'язаний з піратами. Виявляється, з корсарами можна подружитися і вести щирі бесіди.

У Skyrim флібустьєри зустрічаються на кораблі "Примхливий слоад". Користувачі, які виконують завдання Гільдії злодіїв, відвідують судно в обов'язковому порядку.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом actuallylikespitbull вирішив з'ясувати, чи можна уникнути бійки з піратами і стати їх товаришем. Як виявилося, зробити це нескладно — достатньо використати заклинання "Заспокоєння". Здібність утихомирює ворога і змушує його перестати битися.

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Ентузіаст застосував вміння і зміг спокійно проводити час в компанії піратів. Одна жінка з корсарів навіть поділилася з головним героєм ностальгічними спогадами. Вона розповіла, що дуже сумує за матір'ю. Остання радила ніколи не послаблювати пильність. Багатьох коментаторів на Reddit здивувало, що пірати можуть не тільки нападати на протагоніста, але й висловлювати емоції в діалогах.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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