Коли дослідив весь віртуальний світ, але дуже хочеться ще чимось зайнятися.

Окремі користувачі не хочуть залишати улюблені ігрові світи, навіть коли вивчили все вздовж і впоперек. Щоб був привід залишитися в них довше, фанати придумують для себе різні дивні розваги. У цьому плані попереду інших проектів крокує The Elder Scrolls V: Skyrim. Шанувальники екшен-RPG від Bethesda Game Studios частіше за інших придумують всілякі химерні заняття. Наприклад, один з гравців прокачав навик крадіжки до максимуму і поцупив одяг у всіх жителів Вайтрана. А нещодавно до загального списку приєдналося вбивство солодким рулетом.

Специфічним досягненням відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Proxifur. На відео нижче показується, як гравець знаходиться в якійсь фортеці. Навпроти користувача на балконі знаходилися два неігрових персонажа. Proxifur вибрав своєю жертвою дівчину.

Через кілька секунд гравець за допомогою телекінезу схопив солодкий рулет і запустив в NPC. "Снаряд" приземлився панночці прямо на голову, після чого вона почала падати на землю. Є кілька варіантів, чому дівчина померла від такої дивної "зброї". Можливо, через тривалий політ рулет завдав більше шкоди, ніж повинен був, або ж NPC мав мінімальний запас здоров'я.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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