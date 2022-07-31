Дерева додають творінню азіатського стилю.

Для багатьох користувачів Minecraft — це засіб втілення фантазій. Вони входять в проект Mojang Studios і починають споруджувати будинки, механізми, фортеці, села і навіть цілі міста. До числа таких ентузіастів відноситься користувач під псевдонімом jofcroxford. Гравець створив в Minecraft невелике село, яке розташовано в небесах.

Споруда включає три острови, що висять у повітрі. Вони з'єднані навісними мостами для пересування. Вся територія прикрашена рослинністю і зеленими ділянками, але особливо виділяються дерева. Ентузіаст зробив листя рожевим, що відсилає до сакур і азіатського антуражу.

Два будинки, які побудовані на островах, теж мають східні нотки. Це видно з оформлення дахів і ліхтарів. Але базова архітектура все ж ближча до західної. Чи прикрашений інтер'єр в цих будівлях, jofcroxford не уточнив. Щоб відвідати повітряне село, необхідно встановити розширення Elytra Pro. Воно знімає обмеження на польоти в грі.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

Вас також можуть зацікавити новини: