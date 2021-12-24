У Rockstar працюють справжні майстри своєї справи.

Екшен Red Dead Redemption 2 знаменитий своїм реалізмом і неймовірною кількістю деталей. Rockstar Games у власних традиціях скрупульозно поставилася до створення кожної дрібниці, яка присутня в грі. Це в черговий раз доводить відео від відвідувача форуму Reddit під псевдонімом Veporyzer. Він виявив, наскільки якісно в проекті зроблений "коктейль Молотова".

У Red Dead Redemption 2 є фоторежим, який можна активувати в будь-який момент. Завдяки йому Veporyzer зумів спіймати мить, коли стався вибух "коктейлю Молотова". Виявилося, що розробники зробили фізично правильну детонацію. Rockstar створила неймовірно детальну хмару вогняних частинок, яка виникає під час підпалу рідини всередині пляшки. А скляні уламки в момент вибуху не зникають — вони розлітаються на всі боки, що теж виглядає досить реалістично. За такий підхід до деталей Rockstar Games і завоювала любов і довіру серед користувачів.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банди Ван дер Лінде, в яку входить головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби втекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 має комплексний геймплей з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання і так далі.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,6 бала, проголосувало 17 547 осіб.

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