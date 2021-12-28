Схоже, екшен-RPG від CD Projekt RED знадобиться ще не один патч.

Протягом усього року CD Projekt RED намагалася полагодити Cyberpunk 2077. Вона латала баги, покращувала оптимізацію і підтягувала технічний стан консольних версій. Екшен-RPG отримала чотири великих патчі і добрий десяток маленьких оновлень, але в ній все ще спостерігаються проблеми. Це підтверджує відео від відвідувача форуму Reddit під псевдонімом Regnigsama. Він виявив в Cyberpunk 2077 кумедний баг в дусі фільмів серії "Матриця".Читайте такожРозробник Cyberpunk 2077 дуже дивно пояснив, чому в грі немає поліцейських погонь

У ролику нижче показується, як користувач почав стріляти в неігрових персонажів. Спочатку вони присіли, щоб сховатися від вогню. А потім один з NPC дуже дивно зреагував на влучання. Він піднявся, перетворився на низькополігональну модель і почав повільно падати.

Коментаторам на Reddit баг нагадав момент з ухиленням від куль в "Матриці". Що найцікавіше, Regnigsama не запускав Cyberpunk 2077 протягом року. А коли гравець вирішив повернутися, то відразу ж зіткнувся з унікальною помилкою.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен був відбутися до кінця року, але його перенесли на перший квартал 2022-го.

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