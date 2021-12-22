Павло Саско спочатку навів недоречний аргумент, але потім виправився.

Директор із завдань Cyberpunk 2077 Павло Саско часто проводить прямі трансляції і спілкується з фанатами. На одному з недавніх стрімів користувачі запитали керівника, чому в екшен-RPG від CD Projekt RED немає поліцейських погонь. Спочатку розробник дав дуже дивну відповідь, але потім виправився і все чесно пояснив.Читайте такожЕнтузіаст додав в Cyberpunk 2077 метрополітен, який не зуміла реалізувати CD Projekt RED

Коментар Павла Саско можна почути в ролику нижче. Розробник заявив, що поліцейські погоні не обов'язково повинні бути присутніми в кожній грі з відкритим світом. За словами директора із завдань, в новій частині Sonic і Elden Ring їх напевно не буде. Ці приклади збентежили аудиторію, адже Павло Саско говорив про зовсім інші антуражі. У Cyberpunk 2077 погоні доречні, так як в проекті є поліція і покарання за злочини. А в Sonic і Elden Ring реалізовані інші геймплейні системи.

Однак потім Павло Саско виправився і все чесно пояснив. За словами директора, CD Projekt RED просто не знайшла способу додати погоні в Cyberpunk 2077. Розробники не впоралися з технічними перешкодами, які виникли в процесі реалізації цього завдання. Напевно директор мав на увазі особливості рушія гри. Його відповідь також пояснює, чому в Cyberpunk 2077 поліція з'являється прямо за спиною головного героя. Це єдине рішення, яке CDPR зуміла втілити в життя.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен був відбутися до кінця року, але його перенесли на перший квартал 2022-го.

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