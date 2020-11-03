До релізу залишилося трохи більше місяця, а грі ще не присвоїли віковий рейтинг.

Психологічному хоррору The Medium не видали віковий рейтинг в Австралії. Ця країна славиться суворим ставленням до жорстокості в іграх, тому без відповідної класифікації розробники не зможуть випустити тут свою гру.

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Як повідомив австралійський підрозділ видання Kotaku, наразі невідомо чому The Medium не був присвоєний віковий рейтинг. Журналісти порталу зв'язалися з розробниками зі студії Bloober Team, але чіткої відповіді не отримали.

У виданні зазначили, що автори The Medium, подаючи заявку на класифікацію, могли допустити помилки. Якщо це так, то у них ще є час повторно надіслати форму до відповідної комісії.

Якщо ж помилок не було, значить студії Bloober Team доведеться вирізати з гри контент, який містить сцени жорстокості. В іншому випадку розробники не зможуть офіційно продавати гру на території Австралії.

The Medium вийде 10 грудня на ПК та Xbox Series X/S. На релізі гра буде доступна передплатникам сервісу Xbox Game Pass

Про що The Medium

Хоррор розповість про дівчину-медіума на ім'я Маріанна. Вона може переміщатися між матеріальним світом і світом духів. За сюжетом героїню переслідує бачення вбивства дитини. Щоб розібратися в тому, що відбувається, Маріанна вирушає до покинутого готеля-пансіоната, де й розігралася страшна трагедія.

Гравцеві потрібно буде постійно перемикатися між реальністю і світом привидів – залишати своє тіло, щоб потрапити у місця, недоступні людині. У світі духів багато небезпек від яких доведеться захищатися.

Саундтрек до гри написав легендарний композитор Акіра Ямаока, відомий своєю музикою до серії хоррорів Silent Hill.

У цифровому магазині Steam вже стартували попередні замовлення на хоррор.

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Автор: Сергій Коршунов