Це пригодницький бойовик з розгалуженим сюжетом.

Раніше інсайдери повідомляли, що студія Quantic Dream створює гру у всесвіті "Зоряних війн". Це виявилася правда — проект під назвою Star Wars Eclipse анонсували на церемонії нагородження The Game Awards 2021. Він створюється в партнерстві з Lucasfilm Games.

Гра являє собою пригодницький бойовик з розгалуженим сюжетом і декількома головними героями. У її першому кінематографічному трейлері продемонстрували нарізку з різними кадрами. Користувачі можуть побачити густонаселене місто з жителями всяких рас, військо, що готується до битви, барабанщиків і штурмові кораблі, які підлітають до величезної будівлі.

Що ще відомо про Star Wars Eclipse

Події гри розгортаються в Епоху Республіки, яку ще називають Сутінками Республіки. Користувачі зможуть досліджувати Території Зовнішнього Кільця.

Розробники обіцяють представити харизматичних персонажів, кожен з яких володіє своєю історією, здібностями і роллю у всесвіті "Зоряних воєн".

Під час проходження Star Wars Eclipse гравцям належить здійснювати вибір. Він вплине на подальший розвиток подій. Звичний спосіб життя в Зовнішньому Кільці готуються зруйнувати, і в цих умовах потрібно вибрати власний шлях.

Проект поки знаходиться на ранній стадії розробки.

Автор: Назар Степорук