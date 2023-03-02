Blizzard підігріває інтерес до гри і готує користувачів до "бети".

У середині лютого Blizzard Entertainment оголосила про проведення бета-тестування Diablo IV. Воно пройде в два етапи — з 17 по 19 і з 24 по 25 березня. Правда, перший пробний період відкриється тільки тим, хто оформив попереднє замовлення гри. А щоб підігріти інтерес до "бети" і підготувати користувачів, розробники опублікували новий геймплейний трейлер і попередні системні вимоги.

У короткому свіжому ролику кілька разів показали Ліліт, головного лиходія в Diablo IV. Між її появами присутня нарізка з різноманітними кадрами. Вони демонструють, як варвар бореться зі скелетами, бій мага з величезним рогатим демоном, подорож на конях засніженою локацією та інше. Завдяки трейлеру стало відомо, що в рамках "бети" буде доступний кооператив до 4 осіб.

Попередні системні вимоги Diablo IV дуже низькі, як для гри 2023 року. Екшен-RPG запуститься з мінімальними налаштуваннями на ПК з відеокартою GTX 660 і процесором Intel Core i5-2500K. Однак заявлені параметри можуть змінитися на підставі результатів бета-тестування.

Мінімальні вимоги (720p, 30 кадрів/с, низькі налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-2500K або AMD FX-8100;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 або AMD Radeon R9 280;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 45 Гбайт (SSD).

Рекомендовані вимоги (1080p, 60 кадрів/с, середні налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-4670K або AMD Ryzen 3 1300X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 або AMD Radeon RX 470;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 45 Гбайт (SSD).

За досягнення в рамках "бети" передбачені нагороди в повній версії Diablo IV. Звання "Перша жертва" видається, якщо дійти до Кіовашада хоча б одним персонажем. Призами також винагороджується досягнення 20 рівня. У цьому випадку користувачі отримають декоративний предмет "Вовча зграя бети" і звання "Ранній подорожній".

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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