Blizzard Entertainment оголосила дати відкритого бета-тестування.

Diablo IV поступово рухається до релізу цього літа. Щоб перевірити працездатність гри, Blizzard Entertainment вирішила провести відкрите бета-тестування. В його рамках всі бажаючі зможуть випробувати гаряче очікувану екшен-RPG.

Розробники на заході Fan Fest від видання IGN опублікували новий трейлер Diablo 4. В атмосферному кінематографічному ролику демонструється шлях героя крізь різні локації і його зіткнення з невідомим злом в печері. Паралельно закадровий оповідач повідомляє про велику війну і таємний орден Хорадрімів.

А в кінці відео глядачам повідомили дати бета-тестування. Користувачі, які попередньо замовлять Diablo IV, отримають ранню можливість випробувати гру з 17 по 19 березня. А для решти доступ відкриється 24 березня і триватиме два дні.

В рамках "бети" передбачено прокачування персонажа до 25 рівня. Зовнішність героя, створеного гравцем, буде демонструватися у всіх заставках. Проходження обмежене вступом і першим актом.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона отримала свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, випадкові події і безліч квестів. Для подорожей локаціями можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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