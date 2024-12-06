Усі недавні натяки на швидкий вихід трейлера - маркетингова стратегія.

Учора минув рівно рік з моменту анонсу Grand Theft Auto 6, і, напередодні цього, в мережі то тут то там почали з'являтися теорії про швидкий вихід другого трейлера гри. Але один із колишніх співробітників Rockstar вважає, що всі ці натяки і "хлібні крихти" залишає сама компанія, щоб підтримувати посилений інтерес до гри.

Колишній розробник Rockstar Майк Йорк записав відео, в якому заявив, що мовчання Rockstar створює ореол таємничості, що тільки підігріває інтерес до гри навіть без прямих вкладень у майкетинг з боку компанії.

Майк згадав про популярну теорію про фази Місяця в анонсах GTA Online, де один із гравців вгледів дату прем'єри трейлера. Йорк вважає, що вперше Rockstar справді сховала дату анонса гри в Місяці всередині GTA Online, а потім проробила цей трюк ще раз із другим трейлером, але вже з неправильною датою:

Відео дня

"Це загадка в нікуди. Це просто для того, щоб ви копали, шукали і знаходили речі, але навіть якщо вони ні до чого не призведуть, вони подарують гравцям погоню і подорож на довгі роки вперед, і це справді чудово."

Йорк сподівається, що гравці не кинуть будувати теорії про ігри Rockstar, адже коли він працював у компанії, читання фанатських припущень дарувало йому море позитиву.

Раніше ми розповідали, що GTA 6 стала однією з найбільш очікуваних ігор найближчих років за версією видання PC Gamer.

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