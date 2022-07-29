Кілька авторитетних журналістів поділилися відомостями щодо очікуваного бойовика від Rockstar Games.

Rockstar Games і Take-Two Interactive офіційно анонсували Grand Theft Auto 6 на початку лютого. Однак з тих пір студія не ділилася ніякими подробицями. Мовчання розробників вирішили скрасити авторитетні західні журналісти. Нещодавно вони опублікували кілька статей про головних героїв, ігровий світ і терміни релізу GTA 6.

Більшою частиною інформації поділився інсайдер і редактор Bloomberg Джейсон Шрайєр. Він поспілкувався з двадцятьма поточними і колишніми співробітниками Rockstar, які розповіли про зміни в компанії. Раніше студія була таким собі "хлопчачим клубом" з тусовками, образами, походами в стриптиз-бари і подальшими бійками.

Зараз настрої в студії на висоті, проте розробка GTA 6 все одно сповільнилася. На це вплинула відсутність понаднормової роботи: керівництво Rockstar більше не змушує працівників сидіти в офісах безперервно, щоб встигнути закінчити проект вчасно.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників студії, вплинули і на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами. Наприклад, в проекті знизять кількість жартів про меншини і маргінальні групи.

Шрайєр також поділився більш конкретними подробицями. У GTA 6 реалізують двох головних героїв, один з яких — латиноамериканка (імовірно, хакер). При створенні протагоністів Rockstar надихалася Бонні і Клайдом.

Спочатку розробники прагнули створити величезний ігровий світ з сумішшю міст з Південної та Північної Америк. Але потім амбіції зменшили: в GTA 6 буде тільки сучасна версія Майямі (можливо, це Вайс-Сіті) з прилеглими територіями. У майбутньому гра буде отримувати оновлення з новими локаціями і містами. Однак це може стосуватися тільки онлайн-режиму, а не сюжетної кампанії.

Grand Theft Auto 6 — інші подробиці

За словами Стівена Тотіло з порталу Axios, Rockstar хотіла додати в проект чотирьох головних героїв і три великих міста. Але потім масштаби екшену урізали.

Шрайєр стверджує, що GTA 6 все одно буде масштабною грою з купою будівель, які вдасться відвідати.

Джерела редактора Bloomberg сумніваються у виході гри до березня 2024 року, як стверджували різні інсайдери. Grand Theft Auto 6 в тій чи іншій формі створюють з 2014-го, але в багатьох аспектах команда відстає від графіка. Тому до релізу пройде ще як мінімум два роки.

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