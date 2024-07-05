Культову GTA 5, що вийшла ще у 2013 році, з упевненістю можна назвати однією з найуспішніших і найпопулярніших ігор в історії. Rockstar випустила справжній хіт, який і донині зустрічається в топах продажів. Однак, при цьому жодного сюжетного доповнення проєкт з моменту релізу так і не отримав, і це вельми дивно, з огляду на те, що сюжетні аддони до минулих частин Grand Theft Auto були успішними.
Нещодавно в інтернеті з'явилося інтерв'ю екс-співробітника Rockstar Джозефа Рубіно, який пропрацював у компанії шість років. Він пролив світло на те, чому GTA 5 так і не отримала сюжетних доповнень.
За словами колишнього розробника, свого часу він працював над сюжетним DLC для GTA 5, у центрі якого мав бути персонаж Тревора. За сюжетом герой працював під прикриттям для ФРБ. Доповнення вже було наполовину готове, але боси вирішили скасувати його "з економічних міркувань" і сфокусуватися на контенті для GTA Online.
Коли вийшла GTA Online, то вона виявилася справжньою "дійною коровою", яку до того ж обожнювали геймери. Було важко довести, що самостійне DLC перевершило б ці показники – розповів Рубіно.
Наразі Рубіно вважає, що Rockstar могла б дозволити собі працювати над онлайном GTA V і сюжетним DLC, але тоді керівники прийняли інше бізнес-рішення.
Нагадаємо, грудневий "витік" вихідного коду GTA 5 розкрив, що Rockstar працювала над вісьмома DLC для однокористувацького режиму, які так і не вийшли у світ. Тепер очевидно, що "винуватцем" був GTA Online.
Наразі команда Rockstar зосереджена на GTA 6, яка вийде восени 2025 року для PS5 і Xbox Series. Нагадаємо, дія гри розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті, а вперше в історії GTA протагоністом стане жінка,
До слова, ПК-версія GTA 6 досі офіційно так і не підтверджена. Вона не згадувалася ні в анонсуючому прес-релізі, ні в останньому фінансовому звіті. Те, що вона існує, сумніватися не доводиться, але навіть орієнтовні терміни її релізу поки що невідомі. Нагадаємо, що на порт GTA 5 довелося чекати два роки після прем'єри на консолях.