Наприклад, DLC про Тревора було наполовину готове перед тим, як боси ухвалили рішення скасувати його.

Культову GTA 5, що вийшла ще у 2013 році, з упевненістю можна назвати однією з найуспішніших і найпопулярніших ігор в історії. Rockstar випустила справжній хіт, який і донині зустрічається в топах продажів. Однак, при цьому жодного сюжетного доповнення проєкт з моменту релізу так і не отримав, і це вельми дивно, з огляду на те, що сюжетні аддони до минулих частин Grand Theft Auto були успішними.

Нещодавно в інтернеті з'явилося інтерв'ю екс-співробітника Rockstar Джозефа Рубіно, який пропрацював у компанії шість років. Він пролив світло на те, чому GTA 5 так і не отримала сюжетних доповнень.

За словами колишнього розробника, свого часу він працював над сюжетним DLC для GTA 5, у центрі якого мав бути персонаж Тревора. За сюжетом герой працював під прикриттям для ФРБ. Доповнення вже було наполовину готове, але боси вирішили скасувати його "з економічних міркувань" і сфокусуватися на контенті для GTA Online.

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Коли вийшла GTA Online, то вона виявилася справжньою "дійною коровою", яку до того ж обожнювали геймери. Було важко довести, що самостійне DLC перевершило б ці показники – розповів Рубіно.

Наразі Рубіно вважає, що Rockstar могла б дозволити собі працювати над онлайном GTA V і сюжетним DLC, але тоді керівники прийняли інше бізнес-рішення.

Нагадаємо, грудневий "витік" вихідного коду GTA 5 розкрив, що Rockstar працювала над вісьмома DLC для однокористувацького режиму, які так і не вийшли у світ. Тепер очевидно, що "винуватцем" був GTA Online.