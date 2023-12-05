Спочатку нова частина відомої франшизи вийде на консолях. Тобто реліз для ПК відбудеться пізніше 2025 року.

Rockstar Games у своєму прес-релізі вказала платформи, на яких вийде GTA 6 – раніше студія опублікувала дебютний трейлер гри. Він повинен був вийти о 16:00 за Києвом, але його злили раніше, тому розробники не стали чекати і виклала трейлер вчора вночі.

Погана новина для тих, хто грає на ПК, може дещо зіпсувати радість довгоочікуваної прем'єри. Компанія пояснила, що нова частина відомої франшизи вийде на PS5 і Xbox Series X|S в 2025 році – про реліз на комп'ютерах немає ні слова.

Ймовірно, шоста частина спочатку з'явиться на консолях, а потім її портують на ПК. Нагадаємо, що порту GTA V довелося чекати два роки після прем'єри на консолях. Остання гра Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, також була випущена на ПК трохи більше ніж рік після початкового запуску.

Новина про відсутність згадки про платформу ПК, можливо, не така неочікувана, як здається, але враховуючи, що GTA 5 заробив мільярди доларів, можна було б очікувати, що Rockstar планує масштабний одночасний реліз нової частини.

"Grand Theft Auto 6 – це розвиток наших зусиль по розширенню меж можливого в захоплюючому, сюжетно-орієнтованому відкритому світі. Ми дуже раді можливості поділитися цим новим баченням з гравцями по всьому світу – говориться в прес-релізі.

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Дія нової частини і правда розгорнеться в Вайс-Сіті – проте його сучасному варіанті, а не версії 80-х, як в Grand Theft Auto: Vice City, що вийшла в 2002 році.

У GTA 6 буде два головних герої і вперше для цієї серії одним з них буде жінка. Їхні імена – Люсія та Джейсон, а їхня лінія буде заснована на історії Бонні та Клайда, відомих грабіжників. Нагадаємо, що в попередній GTA 5 головних героїв було троє – Майкл, Франклін і Тревор.

На відео представили нарізки кат-сцен, кадри з видами Вайс-Сіті, які, дозволяють оцінити якість графіки, неігрових персонажів, поїздки на машинах та інших транспортних засобах, стрілянину та інше.

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