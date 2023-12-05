Реліз нової частини відбудеться тільки в 2025 році. Платформи поки невідомі.

Це таки сталось: за десять років з релізу GTA 5 ми пережили таку кількість фейкових зливів і чуток, якого не було ні з однією іншою грою. І ось 5 грудня Rockstar Games нарешті повноцінно анонсувала нову GTA, відреагувавши на її витік.

На офіційному YouTube-каналі студії був опублікований перший трейлер GTA 6. Хронометраж склав 91 секунду – це найдовший з усіх попередніх трейлерів Rockstar Games. У ролику звучить композиція "Love Is A Long Road" Тома Петті.

Дебютний трейлер GTA 6

З ролика стає зрозуміло, що події гри і правда розгорнуться в Вайс-Сіті – проте його сучасному варіанті, а не версії 80-х.

Трейлер також підтвердив, що у грі буде два головні герої і вперше для цієї серії одним із них буде жінка. Їхні імена – Люсія та Джейсон. Лінія героїв буде заснована на історії Бонні та Клайда, відомих грабіжників, які діяли за часів Великої депресії США.

Таким чином, великий вересневий витік 2022 року, з якого вперше стало відомо про протагоністів та інші подробиці, підтвердився. Згідно з ним, зміна між персонажами буде відбуватися миттєво, а не з затримкою, як в GTA 5. Також у шостій частині з'явиться стелс-механіка.

Реліз GTA VI відбудеться 2025 року. На яких платформах вийде гра, поки що невідомо. Поки що це все подробиці.

Кадри з трейлера

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