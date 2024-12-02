Компанія оновила плейлист із матеріалами по грі.

Фанати серії GTA знову будують теорії про дату релізу другого трейлера Grand Theft Auto 6. Цього разу передбачення цілком правдоподібне.

На сабреддіті GTA 6 з'явився пост, автор якого стверджує, що кілька годин тому Rockstar оновила плейлист, де лежить анонс шостої частини. Можна припустити, що компанія вже завантажила другий трейлер і зараз він прихований.

Деякі користувачі все ж висловлюють сумніви. Нагадаємо, що перший трейлер був злитий за кілька годин до офіційної прем'єри, тож з боку Rockstar було б дивно знову наражати відео на небезпеку та попередньо завантажувати його в інтернет.

Відео дня

Анонс GTA 6 відбувся 5 грудня 2023 року, тобто без трьох днів рік тому. Перший трейлер побив рекорд YouTube як найпопулярніше немузичне відео. На даний момент, у трейлера GTA 6 223 мільйони переглядів.

Поки що це найреалістичніший прогноз, що стосується GTA 6. Раніше ми розповідали про фаната гри, який будував теорії про дату виходу другого трейлера на фазах місяця зі скріншотів GTA Online. За його розрахунками, другий ролик мав вийти 22 листопада.

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