Для оцінки реалістичності енергосистеми Лос-Сантоса було запрошено справжнього електрика.

Чи замислювалися ви коли-небудь під час гри в GTA 5, куди ведуть стовпи ліній електропередач у Лос-Сантосі? Я теж ні, але ось автор YouTube каналу Any Austin, який відомий тим, що шукав, куди впадають річки в Skyrim і там же вираховував відсоток безробіття в містах провінції, вирішив перевірити на реалістичність енергосистему віртуального Лос-Анджелеса.

Austin почав своє дослідження з того, наскільки реалістично будівлі Лос-Сантоса підключені до енергомережі. У грі можна помітити як доволі правдоподібні підключення до інженерних мереж будівель, так і комічні випадки, коли високовольтний дріт встромляється просто в стіну трейлера.

Далі Остін вирішив прослідувати за великими вишками ЛЕП, які в підсумку привели його до підстанції на околиці Лос-Сантоса. У цьому ж районі блогер знайшов першу неточність: у певний момент лінія розділяється і один з її витків просто заводить у глухий кут.

Для більш професійного погляду Any Austin запросив Грейді Хіллхауса, справжнього інженера з каналу Practical Engineering. Він пояснив, що хоч на перший погляд підстанції в GTA 5 виглядають дуже реалістично, але якщо придивитися, то стає зрозуміло, що це все просто не має сенсу. На віртуальних підстанціях відсутнє необхідне обладнання, а деякі споруди залишилися невпізнаними навіть для електрика.

Austin прослідував за ЛЕП через усю мапу, поки не знайшов теплоелектростанцію далеко на півночі Сан-Андреас, з якої і йде вся електрика до Лос-Сантоса.

Блогер резюмував, що хоч енергосистема в GTA 5 виявилася далекою від реальності, але це просто чарівно, що Rockstar все ж потурбувалася, щоб дроти в місті не тільки не вели в нікуди, а навіть показували на перший погляд правдоподібну інженерну систему.

Раніше ми розповідали, що розробники GTA 6 пообіцяли, що гра просто підірве мозок усім фанатам серії.

Вас також можуть зацікавити новини: