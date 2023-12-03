Офіційний трейлер покажуть у вівторок, 5 грудня.

В інтернеті активно "віруситься" невеличкий ролик, який імовірно демонструє міський пейзаж в Grand Theft Auto VI. Це сталося за два дні до офіційного показу трейлера майбутньої гри.

Схоже, джерелом витоку виявився друг сина нинішнього керівника розробки студії Rockstar North Аарона Гарбута. Він розкрив низку інших подробиць про GTA VI, в тому числі можливу дату виходу.

Що нового ми дізналися:

площа карти GTA 6 вдвічі перевершує Лос-Сантос з GTA 5;

у грі будуть три великих міста і чотири поселення трохи менше з великим озером по центру карти;

гравці зможуть заходити в 70% будівель.

Також автор витоку розповів, що Rockstar почне приймати попередні замовлення на GTA 6 відразу після прем'єри трейлера, тобто вже 5 грудня. Реліз самої гри намічено вже на осінь 2024 року, "якщо не буде затримок".

У вересні 2022 року в мережу "злили" десятки відеороликів і скріншотів з тестової версії GTA 6. Пізніше Rockstar Games підтвердила витік. У мережі провели порівняння кадрів з нового і старого "зливів" і виявили схожі будівлі, що підтверджує дійсність відео.

Все, що відомо про GTA 6

Події GTA 6 повинні розвернутися в Вайс-Сіті – проте в його сучасному варіанті, а не версії 80-х. Ігровий процес буде засновано на напрацюваннях 5-ї частини і Red Dead Redemption 2.

У грі буде два головних герої і вперше для цієї серії одним з них буде жінка. Передбачається, що лінія героїв буде заснована на історії Бонні і Клайда: герої будуть грабувати банки і вибудовувати свою злочинну імперію.

GTA 6 розробляють тільки для ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Також малоймовірно, що ПК-версія знову запізниться і вийде через кілька років після консольних.

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