Також розробник опублікував невеликий арт, який недвозначно натякає на місце дії – Вайс-Сіті.

Студія Rockstar через свої соцмережі оголосила офіційну дату довгоочікуваної прем'єри трейлера Grand Theft Auto 6 – його покажуть 5 грудня о 16:00 за Києвом.

Розробник опублікував на честь офіційного анонсу невеликий арт, який недвозначно натякає на місце дії – Вайс-Сіті. На зображенні можна побачити пальми і захід.

Раніше в Rockstar Games вже говорили, що трейлер наступної GTA вийде на початку грудня. Але багато хто був упевнений, що його покажуть на церемонії The Game Awards 2023, яка пройде в ніч з 7 на 8 грудня. Можливо, на заході з'являться якісь інші новини по грі.

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Поки що офіційно про GTA 6 практично нічого невідомо, проте злитий білд у вересні 2022 року відкрив низку таємниць не тільки в плані сетингу і героїв, а й деяких механік. Наприклад, дія GTA 6 має розвернутися в сучасній версії Вайс-Сіті, а не версії 80-х. Загалом очікується, що карта GTA 6 буде набагато більше, ніж в п'ятірці.

Також можна вже з упевненістю говорити, що в новій GTA буде два головних герої і вперше для цієї серії одним з них буде жінка. Передбачається, що лінія героїв буде заснована на історії Бонні і Клайда: герої будуть грабувати банки і вибудовувати свою злочинну імперію.

Дата виходу Grand Theft Auto 6 все ще залишається невідомою. Фінансові звіти Take-Two (власник Rockstar) вказують, що реліз шостої частини GTA відбудеться "в період з квітня 2024 по березень 2025 року".

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