Розробники розповіли багато цікавого про битви в майбутній грі.

Guerrilla Games розкрила багато нової інформації про Horizon Forbidden West. Студія розповіла про поліпшені битви, в порівнянні з попередньою частиною, штучний інтелект, анімації, ворогів і так далі.

Свіжі подробиці опублікували в блозі PlayStation. За заявами розробників, вони намагалися урізноманітнити битви, наприклад, за допомогою комбінацій ударів на ближній дистанції. Гравці також отримають можливість підкреслити власний стиль проходження завдяки покращенням одягу і зброї на верстаках. Це дозволить виробити більш індивідуальний підхід до боїв.

Важливих змін зазнав і штучний інтелект. У Horizon Forbidden West вороги будуть краще рухатися по нерівних поверхнях і навчаться вибирати оптимальний маршрут з урахуванням перешкод. Противники зможуть стрибати і дертися, а також більш плавно рухатися. Розробники в цілому приділили багато уваги анімаціям. Їх поліпшення гарантує, що битви стануть ще більш видовищними, якщо порівнювати з Horizon Zero Dawn.

Що ще розповіла Guerrilla Games

Автори спробували поєднати знайоме звучання роботизованих тварин з комплексним оточенням Horizon Forbidden West і новими типами машин. Механізовані противники будуть видавати звуки, відповідні різним атакам. Це стане підказкою для користувачів.

Кожна роботизована тварина детально опрацьовується. Машини в Horizon Forbidden West відзначаться унікальними особливостями і звичками.

У другій частині серії Елой зіткнеться з новими ворогами, наприклад, бунтівниками Регаллами. Розробники додали більше класів супротивників і постаралися урізноманітнити битви з суперниками-людьми, а також зробити їх більш реалістичними за допомогою технології захоплення рухів.

Бойову систему Horizon Forbidden West забезпечили механікою резонаторного вибуху. Удари списом будуть накопичувати енергію, яку можна виплеснути у ворога у вигляді снаряда. Якщо після цього вистрілити в противника з лука, то він отримає колосальну кількість пошкоджень. Таким методом автори мотивують чергувати ближній і дальній бій.

Автор: Назар Степорук