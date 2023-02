Творці подякували команді за участь у процесі.

Серіальна екранізація The Last оf Us рве чарти, а на горизонті вже маячить нове шоу від HBO за мотивами популярної ігрової серії. Йдеться про адаптацію Fallout, перший сезон якої вже встигли зняти.

Про завершення робіт на майданчику стало відомо завдяки знімку, опублікованому відвідувачем форуму Reddit під псевдонімом monsieuremilie. На зображенні демонструється повідомлення зі знімального майданчика серіалу. У ньому сказано: "Ось і закінчився перший сезон Fallout. Величезне спасибі самій працьовитій команді. Було дуже приємно працювати з вами".

Офіційно HBO не підтверджувала закінчення зйомок. Компанія в цілому рідко ділиться подробицями екранізації Fallout. Однак з The Last оf Us вона дотримувалася подібної тактики. Основна маркетингова кампанія у випадку з адаптацією гри Naughty Dog стартувала за три місяці до прем'єри. Схоже, нове шоу просуватимуть за такою ж схемою.

Fallout — що відомо про серіал

За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.

Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".

Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.

Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.

Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Глядачам пообіцяли розповісти оригінальний сюжет, а не переказувати історії інтерактивних проектів. Дата виходу поки не повідомляється.

