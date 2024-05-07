А ще гра отримала офіційний текстовий переклад українською мовою.

У ранньому доступі без попереднього анонсу вийшла Hades 2, продовження одного з найкращих представників жанру "рогалик". Оригінал настільки полюбився гравцям, що за кількістю "вішлистів" у Steam друга частина обігнала всі тайтли 2024 року.

Менш ніж за добу з моменту виходу онлайн гри перевищив позначку в 79 тисячі одночасних гравців. Це вдвічі більше пікового онлайну оригінальної Hades, що вийшла 2020 року. У Hades 2 також 98% позитивних відгуків.

За словами розробників із Supergiant Games, у поточній версії Hades II вже більше локацій, ніж було в оригіналі. Користувачі, які вже зіграли в гру, підтвердили цей факт, а також відзначили інтригуючу історію, адиктивний геймплей, чудовий візуал і музику, а також велику кількість доступних мов.

Гра доступна для купівлі в Steam і Epic Games Store за ціною всього 600 грн, також є переклад українською мовою. Повноцінний реліз Hades II відбудеться не раніше кінця 2024 року, тоді ж варто чекати релізу на консолях.

Hades II – що вам потрібно знати

Сюжет гри заснований на давньогрецькій міфології. Головною героїнею гри стане Меліноя, сестра протагоніста першого Hades. Вона полюватиме на титана Кроноса, а під час своєї подорожі зустріне різних богів, які їй допомагатимуть.

Проєкт багато в чому натхненний тематикою чаклунства, Підземного царства і всього таємничого. Однією з центральних фігур у сиквелі стане Геката, богиня чар і привидів.

Як і у випадку з першою частиною, розробники вноситимуть у Hades II зміни на основі відгуків від користувачів.

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