Наразі гра досі перебуває в ранньому доступі, але вже зараз у неї контенту більше, ніж у всьому оригінальному Hades.

Фанати Hades 2 отримали чудовий привід повернутися в гру. Supergiant Games представила перший великий контентний апдейт для "рогалика" з моменту його виходу в ранньому доступі в травні цього року.

"Олімпійське оновлення", як його називають розробники, важить понад 3 ГБ і додає:

додатковий регіон "Олімп"

нову зброю

двох союзників

двох тварин-компаньйонів

додаткові модифікатори геймплею.

Крім цього, в оновленні розширили сюжет гри (обіцяють "години нових діалогів"), переробили Перехрестя, баланс деяких видів зброї, додали музичні композиції, а також підтримку комп'ютерів Mac з Apple M1 і новіше. Ознайомитися з повним списком змін можна в блозі гри.

З виходом оновлення Hades 2 стала ближчою до виходу з раннього доступу. Але коли саме це станеться, поки не підтверджено. Supergiant Games планують випустити ще парочку схожих контентних оновлень, тож точно не раніше 2025 року. Тоді ж гра з'явиться на консолях.

Hades 2 – що вам потрібно знати

Це продовження одного з найкращих представників жанру "рогалик". Оригінал настільки полюбився гравцям, що за кількістю "вішлистів" у Steam друга частина довгий час посідала перше місце.

Сюжет Hades 2 заснований на давньогрецькій міфології. Головною героїнею стала Меліноя, сестра протагоніста першої частини. Вона полює на титана Кроноса, а під час своєї подорожі зустрічає різних богів, які їй допомагають.

В українських регіонах Steam і EGS ціна на гру одна з найнижчих і становить лише 460 грн. Але після повноцінного релізу вона зросте.

Вас також можуть зацікавити новини: