За його словами, гра знаходиться в розробці вже близько трьох років.

Дизайнер та продюсер Supergiant Games Грег Касавін підтвердив чутки про відкриття раннього доступу до Hades 2.

У розмові з португальським виданням Jovem Nerd він розповів, що сіквел високо оціненого roguelike вийде в ранньому доступі з квітня по червень 2024 року.

"Hades 2 – це прямий сіквел, заснований на багатьох елементах першої гри. Але для нас важливо, що вона є незалежною. У неї можна грати, не маючи першої гри", - додав Касавін.

За його словами, Hades 2 знаходиться в розробці вже близько трьох років. У зв'язку з цим паузи з моменту створення першого розділу не було. Орієнтовних платформ для релізу багато - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК та Nintendo Switch.

Hades 2 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у другій частині користувачі зможуть пограти за сестру головного героя Hades Меліну — принцесу підземного царства, яка володіє чорною магією. Гравці повинні будуть битися з титаном часу — Кроносом.

У грудні 2023 року Hades 2 очолила рейтинг найочікуваніших тайтлів в магазині ігор Steam.

Додатковим стимулом для українських гравців є той факт, що відразу на релізі Hades II отримає офіційну українську локалізацію. Вона буде присутня у формі субтитрів та інтерфейсу.

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