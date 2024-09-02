Це буде третя повноцінна гра, головним героєм якої стане Гордон Фрімен.

Відомий датамайнер та інсайдер Тайлер Маквікер, який спеціалізується на іграх Valve, заявив, що компанія дійсно займається розробкою довгоочікуваної Half-Life 3. Проєкт зараз проходить під кодовою назвою HLX.

За словами Маквікера, поки що не можна з повною впевненістю заявляти, чи буде гра називатися Half-Life 3, але за своєю суттю це буде саме вона. Проєкт, чия розробка триває з 2021 року, продовжить сюжет Half-Life: Alyx (сцену після титрів, якщо бути точніше), а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен.

Зазначається, що історія нової частини буде лінійною, а події розгорнуться на великих локаціях. Повноцінного відкритого світу чекати не варто. Датамайнер упевнений, що це не буде гра для VR-пристроїв, як у випадку з Half-Life: Alyx, а повноцінний однокористувацький тайтл.

Коли очікувати анонс довгобуду, теж не зовсім зрозуміло. Орієнтовна дата релізу Half Life 3 – 2026 рік. Наразі Valve проводить тестування нового онлайн-шутера під назвою Deadlock, тому до кінця року вся увага явно буде сконцентрована саме на ній.

Більшість геймерів уже практично забула, але Valve колись славилася повноцінними одиночними проєктами з сюжетною кампанією. З часом акцент роботи компанії змістився з розробки ігор у сферу публікації ігор і подальше домінування платформи Steam. Також не варто забувати про Steam Deck, який став справжнім хітом.

Що стосується Deadlock, то це новий змагальний PvP-екшен від 3-ї особи у форматі 6-на-6, який поєднав у собі формули всіх успішних онлайн-ігор. Тайтл описують, як суміш Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite і Orcs Must Die. Поки що доступ відкритий тільки для тестувальників.

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