У Valve побічно підтверджували, що після Alyx має вийти ще одна частина серії.

Відомий датамайнер і інсайдер Тайлер Маквікер, що спеціалізується на іграх компанії Valve, роздобув цікаву інформацію про можливу Half-Life 3, виходу якої перестали чекати навіть найвідданіші фанати франшизи.

Тайтл проходить під кодовою назвою HLX. Це нова однокористувацька гра, яка працюватиме за класичними геймплейними формулами старих частин серії. Датамайнер впевнений, що це не буде гра для VR-шоломів, як Half-Life: Alyx.

Деталі нової гри за всесвітом Half-Life:

Крім наявності великої кількості зброї, буде і рукопашна бойова система.

Розширять систему управління транспортом і перероблять стрілянину за кермом.

У проєкт додадуть кооператив або окремий кооп-режим.

Згадується воксельна руйнівність і навіть процедурно-генерований контент.

За кого ми гратимемо, поки невідомо, але він носитиме HEV-костюм, як і Гордона Фрімена, головного героя перших двох частин.

Орієнтовна дата релізу HLX – 2026 рік.

Маквікер також зазначив, що раніше оновлення рушія Valve вже натякали на розробку нової гри за франшизою. А абревіатура "HLX" уже неодноразово зустрічалася в коді різних проєктів компанії. Плюс, у Valve побічно підтверджували, що після Alyx має вийти ще одна частина серії.

Більшість геймерів уже практично забула, що колись давно компанія Valve обіцяла випустити третій епізод Half-Life 2. Але ігрова серія шутерів продовжує жити. Частково коштом VR-технологій (Half-Life: Alyx) і багато в чому завдяки моддерам (Half-Life 2 RTX Remix).

Відомо, що наступною грою Valve стане Deadlock. Це змагальний PvP-екшен від третьої особи у форматі 6-на-6, який поєднає в собі формули всіх успішних онлайн-ігор. Тайтл описують, як суміш Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite і Orcs Must Die.

Valve часто дорікають у тому, що вона більше не працює над повноцінними одиночними іграми з сюжетною кампанією. Замість цього компанія націлена на отримання стабільного прибутку і подальше домінування платформи Steam. Також не варто забувати про Steam Deck, яка стала справжнім хітом. З чуток, на вихід нового "Дека" доведеться чекати мінімум пару років.

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