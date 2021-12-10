Розробники показали навички кожного з чотирьох персонажів.

Гру про "Загін самогубців" під назвою Suicide Squad: Kill the Justice League анонсували ще минулого року. Однак геймплей проекту показали тільки зараз — на церемонії нагородження The Game Awards 2021. Свіжий трейлер містить багато швидких битв і дозволяє зрозуміти, якими навичками володіють головні герої.

Нове відео спочатку показує, як один з протагоністів, Капітан Бумеранг, говорить на камеру про "Лігу справедливості". Він розповідає, що організація не така хороша, як прийнято вважати. Особливо дісталося Флешу, хоча той в боргу не залишився. Супергерой прибіг і вдарив Капітана Бумеранга головою об камеру.

Далі глядачам продемонстрували динамічні битви за участю всіх героїв. Харлі Квінн володіє гаком-кішкою і здатна чіплятися за різні об'єкти оточення. Вона також добре проявляє себе в ближньому бою завдяки швидким ударам руками і ногами. Дедшот літає за допомогою реактивного ранця і стріляє з різної зброї. Король Акула вміє бігати по вертикальних поверхнях і розкидати супротивників на всі боки завдяки своїй потужності. А Капітан Бумеранг швидко переміщається і застосовує пістолети.

Що ще показали в трейлері

Бойова система відсилає до Batman: Arkham, але стала більш швидкою. Доведеться спритніше реагувати на дії ворогів.

У грі присутньо багато видів супротивників. Серед них є як люди, так і всілякі монстри.

Супергерої в проекті стануть босами. Флеш якраз один з таких.

Suicide Squad: Kill the Justice League вийде в 2022 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, точна дата поки не повідомляється.

Автор: Назар Степорук