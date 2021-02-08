Про історію з акціями GameStop знімуть ще один фільм / ілюстрація / REUTERS
Телеканал HBO зніме власний фільм про історію протистояння користувачів Reddit з Уолл-стріт за акції американської роздрібної мережі з продажу відеоігор GameStop.
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Як повідомляє видання Deadline, виробництвом стрічки займеться продюсер Джейсон Блум, а також журналіст і співавтор серіалу "Мільярди" Ендрю Росс Соркін.
Раніше про свій намір зняти фільм про боротьбу користувачів Reddit з Уолл-стріт повідомили кінокомпанія Metro-Goldwyn-Mayer та стрімінговий сервіс Netflix.
З чого все почалося
- GameStop, як роздрібна мережа з продажу консолей, комп'ютерних ігор і аксесуарів, довгий час зазнавала труднощів у зв'язку зі збільшенням цифрових продажів і скороченням фізичних. А пандемія не найкращим чином вплинула на бізнес. Акції компанії постійно падали.
- Великий хедж-фонд Melvin Capital заробляв тим, що грав на шорт-ставках мережі GameStop – продавав відкладені акції за однією ціною, чекав поки вони подешевшають і викуповував назад, отримуючи прибуток у вигляді різниці. Тобто чим більше падали акції, тим більше заробляв хедж-фонд.
- У співтоваристві трейдерів-любителів WallStreetBets на форумі Reddit помітили, що "хлопці з Уолл-стріт" наживаються на падінні акцій GameStop, і вирішили врятувати компанію. Вони почали самі скуповувати акції.
- Якщо в листопаді 2020-го вартість однієї акції GameStop становила $17, то до кінця січня цього року вони коштували по $430 за штуку. Вони стали найбільш продаваними на фондовому ринку США, обігнавши Apple та Tesla. А тим часом хедж-фонд Melvin Capital змушений був викуповувати акції за такою великою ціною, в результаті чого зазнав мільярдних збитків.